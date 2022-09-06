000萬元，並由縣籌1億8

為提供更加完善的室內運動設施，澎湖縣長賴峰偉積極向中央爭取興建全民運動館，並在立委楊曜、議會支持協助下，行政院今年7月11日同意補助3億3000萬元興建全民運動館，並由縣籌1億8565萬5100元，總經費5.1億餘元。該案目前是國內經費最高、量體最大的全民運動館，賴峰偉指示教育處加速興建進度，力拚114年2月前完工，打造澎湖成為一座健康城市。

教育處長蘇啟昌表示，澎湖人每週平均運動次數4.2次，全國名列前茅，但歷年冬天最大陣風超過17.1(m／s)達輕颱等級，亟需室內運動空間。此外，現有多功能綜合體育館，其燈光空調以籃球場地設計，非羽球場專用場地，假日或晚間常有活動撞期，致無場館可用的情形。

全民運動館一樓規劃SPA、烤箱室、蒸氣室、8面羽球場、樂齡健身房、共融式桌球教室、競速直排輪場地、多功能運動草皮，二樓規劃跑道、空中瑜珈教室、TRX教室、體能訓練室、健身中心、飛輪教室、女性健身房、兒童體適能較室及親子遊憩室，頂層規劃多功能活動露臺。

蘇啟昌說，全民運動館具有共融式無障礙、全縣第一座全齡式運動中心、專為女性打造健身房、建築內外觀融入海洋、玄武岩、咾咕石、天人菊等澎湖意象、全縣最大新形態科技健身中心、提供多元化運動課程及全縣第一座具室內跑道運動場館。全民運動館目前基本設計已審核通過，細部設計規畫正進行中，周邊戶外設施用地已完成都市計畫變更，全案修正計畫待體育署核定，預計今年12月辦理招標，預計114年2月完工。