南韓在半導體產業面臨考驗，根據韓聯社、南韓先驅報指出，南韓商工會議所（KCCI）最新公布30名半導體產業專家調查，有高達近8成的受訪者認為，南韓晶片業備受威脅，甚至有人示警正面臨十年來最嚴峻的危機。受訪專家分析3大外在風險，包括陸廠急起直追、全球晶片供過於求以及陸美兩國局勢緊張。

KCCI指出，高達76.7%的受訪專家認為南韓半導體業處於危機狀態，只有3.3%(1名)專家認為並未面臨危機。其中有58.6%的專家預計，南韓半導體業前景悲觀將持續到2024年後。

值得關注的是，有43.4%專家認為，南韓半導體業目前的處境是「過去10年來最差」，而且糟糕程度甚過2016年大陸進軍記憶體晶片製造領域、以及2019年陸美貿易戰開打。

KCCI分析，大陸半導體技術正快馬加鞭追趕韓廠，尤其是在NAND Flash製程技術方面，像是陸廠長江存儲已成功打入蘋果供應鏈，為蘋果新機iPhone 14供應快閃記憶體，對南韓晶片大廠三星和SK海力士造成威脅。

南韓產業通商資源部日前公布數據，受需求放緩及晶片價格下跌影響，作為南韓出口主力的半導體晶片，今年8月出口額107.8億美元、年減7.8%，是26個月以來首見下降。