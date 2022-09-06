國民黨立院黨團今開記者會質疑，食藥署9月2日核准莫德納次世代2價疫苗緊急使用授權（EUA），是原始株加BA.1，並非原始株加BA.5，這樣保護力是否足夠？國民黨立委洪孟楷質疑，沒有購買BA.4、BA.5次世代疫苗也是為了高端？請告訴國人。

國民黨團總召曾銘宗表示，台大公衛教授詹長權都說過，BA.5加強針才是次世代疫苗，如果只是購買BA.1／2的二價疫苗，台灣很難挺過秋冬疫情，請問中央疫情指揮中心，難道都聽不到專家學者的意見嗎？

曾銘宗質疑，去年衛福部前部長陳時中就對外宣稱，中央疫情指揮中心已經簽約要採購4000萬劑次世代疫苗，結果根本沒有；是陳時中說謊？還是王必勝指揮官說謊？這代表了衛福部購買疫苗不公開、不透明。

曾銘宗痛斥衛福部，到現在要購買BA.4／5疫苗，都還沒有積極準備，因此國民黨團要求衛福部盡速完成採購BA.5疫苗合約，最快的時間提供國人施打BA.5疫苗，以確保國人的健康權益。

書記長李德維表示，蔡政府對次世代疫苗採購又出現重大問題，過了流行期的疫苗，對國人來說就沒有任何意義。現在顯然中央疫情指揮中心買不到BA.4／5次世代疫苗，只能採購到BA.1疫苗。

洪孟楷質疑，衛福部不是準備開放國門、與病毒共存，後疫情時代為何明年防疫預算比今年本預算還要多？原來，衛福部的次世代疫苗購買，根本沒有超前部署，他進一步懷疑，這三個月中央疫情指乎中心都沒在超前部署？難道是為了高端在鋪路？沒有購買BA.4、BA.5次世代疫苗也是為了高端？請直球對決告訴國人。

台大公衛學院兼任教授金傳春表示，政府不能一直只靠武漢病毒株疫苗，一定要研發次世代疫苗，且最好要有雙價疫苗，能同時對抗流感與新冠肺炎，不必讓民眾接種兩次，現在就要進行臨床試驗，若花費1個月到1個半月，再花上2週分析數據，至少就要2個月，後續還要產生抗體追蹤免疫，冬天來臨時可以剛好檢視數據與安全性；另外在冬天，也應要有檢測試劑快速篩檢所有呼吸道重要傳染病。