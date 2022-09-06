今年美國網球公開賽男單再度有場讓球迷意外結局，世界排名第26的美國選手提亞佛（Frances Tiafoe）6比4、4比6、6比4、6比3擊敗西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），提亞佛不但打斷納達爾本季在四大公開賽的22連勝，也生涯首度晉級到8強。

「我感覺世界靜止了，有一分鐘時間我聽不到任何聲音。」提亞佛這麼說，長相有點像NBA湖人隊球星「大帝」詹姆斯（LeBron James）的提亞佛，還有「網壇詹姆斯」別稱，賽後詹姆斯還透過推特轉發提亞佛賽末點那分的影片，寫道：「恭喜小皇帝，你贏了！」

提亞佛也對自己被詹姆斯點名祝賀受寵若驚，表示：「老兄，我開心到瘋啦！」

提亞佛將與俄羅斯籍大會第9種子魯布列夫（Andrey Rublev）登奪4強，魯布列夫在美東當地時間周一，以6比4、6比4、6比4擊退第7種子、英國選手諾里（Cam Norrie）。