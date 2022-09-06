國民黨高市5連霸議員陳麗娜原本宣布不競選連任，未料上周突擊式登記參選，引發一連串政治風暴。她今（6）日坦言，這是從政超過20年來沒有經歷過的考驗，強調未來會以無黨參選，雖然來不及從選舉公報中撤掉國民黨推薦，但實質上不會參與黨部活動及配票，也希望大家支持國民黨提名的3位候選人。

針對陳麗娜昨宣布以無黨參選，並喊要撤回政黨推薦書。高市選委會回應，依選罷法第31條第2項，超過2日登記截止時間後，已無法再受理撤回政黨推薦書，選舉公報上仍會刊載推薦政黨名稱。

綠營也加入戰局圍剿，民進黨高市鎮港區議員參選人黃彥毓直言，期限已過，根本無法撤回，到現在還在騙，就算陳麗娜以無黨籍參選，還是掛著國民黨籍，再怎麼樣都還是會影響到陳識明的票，雖然這是國民黨自己的家務事，但一樣是新人參選，這種不公義的行為根本在玩弄民主。

「賣勾騙啊啦！」民進黨高市鳳山區議員參選人蘇致榮痛批，號稱要接棒的陳麗娜根本一騙再騙，居然連「女性保障」名額都當作政治操作，簡直把選舉當成兒戲。現在號稱繳回政黨推薦書、退柯志恩發言人的職務根本就是政治動作而已。

對此，陳麗娜今受訪時表示，昨天是她的服務處打去問高市選委會能否撤回政黨推薦，但得知9月2日登記後已不能撤回，因此選舉公報還是會印上國民黨，她也向中央及地方黨部說明了，將以無黨參選，第10選區就恢復到原先提名的3席，而黨務活動、配票制度一概都不參與。

陳麗娜提到，當初參選動機是希望能加分、共好，以這樣目標作為選舉最後一刻加入目的，也有救援意味，但不希望傷害到任何一個人，「如果傷害到地方提名同志、傷害到柯志恩及黨的話，這是我最不想看到」，因此才做出以無黨參選決定。

陳麗娜坦言，這次引發的政治風暴是她從政20多年來也始料未及的，從沒遭遇過如此的考驗，而她昨天原本要與新人陳識明碰面，但後來生變，未來不排斥再與他持續溝通，也期待在這波新聞熱度提高知名度後，陳也要展現個人特質讓外界知道，大家都往好的方向前進。