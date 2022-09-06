致力推動慢經濟、保護環境的台東縣，在內政部最新公布的2021致敬城鄉魅力大賞中連奪6獎，台東縣長饒慶鈴表示，團隊多方思考後透過工法升級及思維創新，創造出優質易親近的生活空間，很開心能夠受到肯定！

饒慶鈴今（6）日在臉書表示，台東縣的景觀總顧問團隊、建設處與公所、社區攜手合作，盤點縣內不符現況使用的縣有土地，並針對氣候變遷、未來發展等共同思考，並透過工法升級及思維創新，創造出優質易親近的生活空間。

「台東縣全力推動慢經濟！」饒慶鈴指出，台東縣珍惜山海、保護環境，努力讓建築、生活空間和自然地景、人文風情融合，展現台東最真善美的面貌，很開心能夠在內政部最新公布的2021致敬城鄉魅力大賞中獲得6項獎座的肯定。

此外，饒慶鈴也透露民眾關心的南迴驛，除了在人氣賞票選獲全國第2外，更將於9月中下旬開始試營運，預計10月初就會正式開幕，請大家拭目以待這處用心醞釀的南迴新亮點！