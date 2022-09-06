蔡英文總統近日表示，「國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪」。中廣董事長趙少康中午表示，蔡的表白充滿矛盾，連高中生都看的出來，提出廢死7個問題，要求蔡正面回應。

趙少康表示，蔡英文真的認為當前我們國家制度能提供足夠的安全嗎？若國家制度已經提供足夠的安全，為何還有這麼多的殘忍暴力兇殺案件？殺警案不就是明顯的惡例？蔡英文就任六年多來做了什麼提供國人足夠安全的制度？

此外，趙少康也質疑，若國家制度不能提供足夠安全，依照蔡英文邏輯，是不是就需要依賴非常嚴厲的刑法來嚇阻犯罪？若蔡英文覺得國家制度已經提供足夠的安全，國人可以高枕無憂了，為何不修法廢死？

趙少康說，若目前國家制度因還不能提供足夠安全而不能廢死，則惡性重大罪不可赦的殺人犯被定讞判死後，為何遲不執行死刑？目前國家制度既不能提供足夠安全，又不敢廢死、不願執行死刑，首鼠兩端，民進黨蔡英文政府到底什麼意思？