三牌怪車路上趴趴走 回收業駕駛繳萬元罰款又吃官司

北投警分局員警日前在承德路巡邏時，發現一輛小貨車前、後車牌不一，側邊噴漆的車號又是另外一個號碼，員警立刻攔停，唐姓駕駛聲稱自己從事資源回收，生活困苦，無力支付稅金、罰單，才會將撿來的車牌懸掛在報廢車輛上，經員警翻開車頭從引擎號碼確認車籍，訊後依侵占遺失物送辦。

55歲唐男辯稱，駕駛的小貨車早已報廢，車牌已經繳回，車身上留有原本的噴漆，但他為了生計，繼續從事回收業，為了讓小貨車開上路，唐自作聰明找來其他車牌懸掛在前、後，員警停等紅燈時，見到「三牌怪車」的誇張的情形，只能從被污泥掩蓋的引擎號碼，確定車籍資料。

警方表示，唐男除了逃避罰單、積欠稅金多年，不料停到紅綠燈遭警方意外查獲，除了要補繳欠款以外，還要吃上侵占遺失物的官司。警方呼籲，路上看似他人不要的「無價值物品」，民眾撿拾後，都有可能吃上刑責，請立即交與警察機關，切勿自己留著「保管」。