《台灣X檔案》演員群合體直播分享拍攝趣事。（中視提供）

全新玄幻刑偵影集《台灣X檔案》預計9月14日開播，5日演員群劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、羅平、鄭亞等趁拍戲空檔，在戲劇官方臉書及IG進行線上直播，一邊畫柚子，一邊進行快問快答，與粉絲提前歡度中秋。

演員群被問到誰是劇組NG王，眾人有默契的直指劉書宏，而他自己也不否認，「我就是NG王沒錯。」但他解釋，因為拍攝《台灣X檔案》是他第一次詮釋警察角色，辦案過程的台詞有很多法條、案件等專有名詞，加上他是特搜隊隊長，台詞爆量，每個隊員的名字都得記清楚，「我有時跟導演建議可以把台詞分給雅筑，但導演說不行。」身為隊長劉書宏戲裡戲外都責任重大，對於自己時常笑場，他也向工作人員道歉。中秋節將至，劉書宏透露拍這部戲，逢年過節都得在劇組中度過。

從去年12月開拍到現在，演員群相處時間很長，每個隊員的生日幾乎都過了一輪，楊雅筑更是對天氣的變化感受最深，「我們算是從10度的天氣，拍到了30幾度的高溫。」她在冬季時曾拍攝淋雨戲，冷到工作人員搬出暖爐，到了夏天則是汗如雨下，「我們穿著防彈背心，其實很厚重。」

楊雅筑記得有一次她的無線麥克風別在衣服裡，因為汗流太多，直接把麥克風淋濕弄壞。劉書宏在劇中時常穿著長袖襯衫加西裝外套，流汗流到外套都浸濕變色，導演怕畫面不連戲不得不喊卡，他便直接在片場脫掉上衣裸著上身，讓造型師把衣服吹乾繼續拍。

劉書宏回想這一路拍攝感性得想落淚，「這算是我從影以來挑戰最大的一部。」他認為在現有台灣電視圈，還有公司願意出資拍攝刑偵劇，而且還是8點檔規格，讓身為演員的他內心很感動，因為這也是給演員更多挑戰的機會，「我自己光是看到預告，就有點想哭。」他也希望透過這部戲，讓觀眾了解警察的辛苦與工作時會面臨到的危險。

楊雅筑認為刑偵劇的題材是近年來比較少見，加上劇組是單機拍攝，每個鏡頭都是一個一個拍出來，非常用心。眾所期待的玄幻刑偵影集《台灣X檔案》9月14日起晚間8點在中視播出，9月15日晚間7點在中天娛樂台播出。