婁峻碩（左起）、高爾宣、Aden Wang今出席「太空港音樂藝術嘉年華」記者會（陳俊吉攝）

婁峻碩、高爾宣今為「太空港音樂藝術嘉年華」售票記者會站台。（陳俊吉攝）

婁峻碩（左）、高爾宣今為「太空港音樂藝術嘉年華」售票記者會站台。（陳俊吉攝）

高爾宣、婁峻碩6日出席「太空港音樂藝術嘉年華」記者會，好友瘦子昨喜獲千金，婁峻碩送上恭喜，「滿開心他生了一個處女座寶寶」，他與女友焦凡凡穩交5年，未來也想生一個處女座寶寶，想生男還是生女？「都可以，我覺得都好」。時間點是「12月的時候」，說完又補充「未來的某一年」，因他正在籌備新專輯，原本打算今年發片，可能延至明年，他自嘲「我要發專輯成了一個口號」。高爾宣與女友芮德正在熱戀，被問到是否想生處女座寶寶？他則說「目前沒有這個打算」，與女友也還沒討論到結婚生子的事。

高爾宣、婁峻碩受邀參與「太空港音樂藝術嘉年華」演出，高爾宣坦言，自己唱完後會留下來觀賞泫雅的演出，婁峻碩也笑說，會留到最後看表演，想看泫雅的未婚夫。而談到環保，高爾宣表示，自己喜歡走路，好幾次從東區走到木柵，「我走辛亥隧道，共花3小時，戴耳機、聽音樂走路，會進入冥想狀態」，他表示因為喜歡喝酒、熱量很高，所以走路，又可以省計程車錢。」

「太空港音樂藝術嘉年華」於10／8-10／10台北大佳河濱公園舉行，卡司陣容華麗，包括南韓天后泫雅偕同未婚夫DAWN將來台合體演出、美國百億串流情歌王子Lauv 、世界百大DJ W＆W 、以色列超強電音組合Vini Vici、南韓饒舌天王朴宰範、人氣rapper pH-1朴俊元同台尬場，再加上台北超過20位當紅歌手包括吳青峰、ØZI、J.Sheon、高爾宣、婁峻碩、吳卓源、原子少年、HUR等，堪稱今年樂壇最強音樂盛典。