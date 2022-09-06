民進黨台北市長參選人陳時中的「偷窺」事件持續延燒，外界普遍也認為有損陳時中選情。如今連國民黨高雄市長參選人柯志恩都忍不住說話了！柯志恩狠酸，陳時中應該很少看電影，否則不會把類似劇情放在影片裡，更砲轟，對陳時中以及其團隊「非常失望」！

為宣傳廣設免治馬桶的政策，陳時中日前找來了網紅四叉貓合拍影片，片中卻出現了「偷窺」的情節，被網友諷刺，該片段有如電影《熔爐》片中校長偷窺女學生劇情的翻版。

柯志恩昨（6）日在政論節目《少康戰情室》首先直言，這對於她心理上真的非常不舒服。她也提到，對於女性和看過《熔爐》的觀眾而言，片中校長偷窺女學生的橋段是一個心理上很大的震撼，而陳時中團隊居然將其當作素材。因此柯狠酸，陳時中應該很少看電影，因為他若有看「絕對不會將這麼雷同的情節，當作一個有趣的畫面」。

除了提到該影片對女性心理所造成的影響，柯志恩也痛批陳時中身為前任衛福部長，不要說有沒有看過電影，對於爬牆的動作「都不會有任何一個政治的感覺這樣會造成他人不舒服嗎？」她同時質疑，從擬案、設計、拍片、審核到最後播出，「難道團隊都沒有女性嗎？」否則怎麼會允許這樣的事情？因此柯最後直言，對陳時中的團隊與人格「非常非常失望」。

而在爭議爆發後，陳時中4日受訪回應，團隊無意在畫面設計上有任何騷擾意味在，但讓大家有這樣的感覺他要表達歉意。