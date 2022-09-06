香港美魔女洪欣2018年挺過小10歲嫩尪張丹峰和美女經紀人過於親密風波，但夫妻跳出來撇婚變後，卻也越來越少公開互動，就連洪欣去年過51歲生日，張丹峰也沒出聲為老婆慶生，夫妻感情引發外界討論，不過近日則有網友捕獲野生洪欣和張丹峰帶著女兒到商場逛街，讓夫妻倆的感情成為外界焦點。

有網友直擊野生洪欣、張丹峰帶著女兒到商場逛街，夫妻隨興穿寬鬆T恤和長褲，雖然戴著口罩，但輕鬆又有型的穿搭依舊擋不住濃濃星味，而8歲女兒更是暴風成長到媽媽的肩膀，一家三口有說有笑，氣氛輕鬆、和樂。

野生洪欣和張丹峰帶女兒到商場逛街。（圖／取材自新浪娛樂）

張丹峰2018年被爆與美女經紀人過於親密，他們還被翻出穿情侶衣、手鍊，甚至兩人連酒店都住同房間，洪欣第一時間就跳出來為老公澄清，強調他們只是同品牌、並不是同款，至於睡同房傳聞，洪欣直呼謠言太荒謬，張丹峰也笑說：「以我老婆的性格，早就把我打死了」。

但夫妻撇完烏龍婚變後，兩人就越來越少公開互動，就連洪欣去年過51歲生日，張丹峰也沒出聲為老婆慶生，也讓兩人婚變傳聞不脛而走，而隨著野生洪欣和張丹峰逛街照曝光，證實夫妻感情依舊恩愛，也間接粉碎離婚傳聞。