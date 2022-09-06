資深女星王小芬過去曾演出《天眼》、《大紅燈籠高高掛》等知名戲劇，近期她則轉行投奔購物台，搖身成為購物專家。而近日難得接受採訪的她，除了透露自己曾因罹患「子宮頸原位癌」而切除子宮，近期也因身體再度亮紅燈而被送進醫院開刀。

根據《自由時報》的報導，王小芬過去因經常拍攝武打戲而使身上累積了大大小小的傷痕，也讓她長年受頸椎神經壓迫所苦，甚至有一次她還曾貧血昏倒被緊急送急診治療，拖了多年才終於在去年確定接受手術，將受傷的頸部第3456節，換成2個人工關節，但礙於經濟上的考量她只能先裝一個健保、一個自費的「不然裝2個要70幾萬」無法負擔，但她也認為其實只要裝一個可以動、不影響生活的就好。

另外，王小芬還透露自己除了頸部關節有問題外，年輕時曾在某天發現子宮大出血，前往醫院檢查後才得知自己罹患「子宮頸原位癌」，卵巢也有發炎的情況，所以當時在醫生建議下皆雙雙切除，後來也逐漸康復；沒想到幾年前又發現左乳出現腫瘤，礙於當時疫情爆發加上腫瘤是良性並不大，她便疏於追蹤，豈料今年胸部卻開始出現分泌物，腫瘤也長大到7公分左右，讓她趕緊在5月底接受手術切除癌症區域，所幸醫生還有替她保留乳房，如今只要等待血塊消退再進行重建即可，她也能放下心中的大石頭。