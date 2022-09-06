新竹縣敬老愛心卡開通計程車服務6日正式上路！長者敬老卡和身障者愛心卡，即日起可搭4大車隊計程車，每趟補助車資100元，每月補助500元是全國最高。縣長楊文科表示，這是給長者們的小小心意，希望鄉親多多利用！

楊文科表示，縣府每年編列1千多萬元的敬老愛心卡經費，補助65歲以上、原住民55歲以上長者及身障者每月500元，刷卡搭乘新竹客運、苗栗客運、中壢客運、國光客運、科技之星及金牌客運路線。

楊文科說，敬老愛心卡可搭乘客運公車享補助外，6日正式開通搭乘計程車補助，簽約參與的4大車隊在新竹地區共有2357輛計程車，投入個別化服務，使敬老愛心卡發揮最大功能。

楊文科與台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊、第一中華衛星大車隊代表，一同展示「敬老愛心車隊」貼紙標誌，貼在計程車擋風玻璃右上方，宣告敬老愛心卡開通計程車正式上路。

社會處長李國祿指出，從2011年至今，縣府已核發6萬1585張敬老卡和8432張愛心卡，每月補助額度上限500元，開通計程車服務後，每趟補助車資100元，補助金額是全國最高。

李國祿並說，扣除補助額後的剩餘車資，可使用悠遊卡錢包內儲值金額、現金、信用卡等多元方式支付，例如車資為150元，使用敬老愛心卡折抵100元後，僅需支付50元，請民眾乘車前，確認計程車身貼有「敬老愛心車隊」貼紙標誌。

社會處提醒縣內滿55歲原住民、65歲以上長者及身心障礙者，可持身分證影本、2吋半身照片2張及身障手冊證明影本等文件至戶籍所在地鄉鎮市公所申請辦理敬老愛心卡。