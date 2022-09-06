《他馬克老闆》導演瞿友寧（左）與原著馬克出席電影開鏡。（氧氣電影提供）

三金得主盧廣仲新作品終於出擊，再度攜手瞿友寧導演，兩人暌違5年再次合作，挑戰他們都認為是最困難的喜劇電影《他馬克老闆》。這次共同改編圖文插畫家《我是馬克》的同名主角上班族漫畫系列，該系列已經在市場上流傳了14年，即將邁入第15周年，早已深植所有上班族的心，成為大家休閒娛樂、發洩壓力的必備漫畫。

這次是首次由真人演出電影版，劇組於5日趁著軒嵐諾颱風遠離台灣陽光終於露臉之際開鏡，從釋出的開鏡照片，更驚喜曝光今年金曲獎廣受好評的星光大道驚喜主持人，也是金曲得主歌手黃宣YELLOW一同參與演出，這將是黃宣第1次戲份如此吃重參與演出的電影。

黃宣這次將飾演1個不停糾纏著盧廣仲扮演的上班族馬克，甚至搞到他快瘋掉的瘋狂角色，對於這次演出，黃宣表示：「這次非常的期待、興奮、so excited！因為這次演這個角色比較特別，有非常多不同的面向，所以有在做一些功課，而這1次是第1次嘗試這麼重要的角色，並長期投入劇組中，其實我非常期待準備角色的過程，現在已經開始在想這個角色一些有趣的點。」

而這次盧廣仲將飾演原著漫畫中的主人翁「馬克」，對於再度與瞿友寧合作，希望能帶給大家有別以往更瘋狂好玩的表演，另盧廣仲這次與黃宣有極多對手戲，兩人都是由歌手轉戲劇的背景，盧廣仲說：「因為我其實也只是第2次拍攝電影，所以也算是新人！大家一起努力，這是一個滿輕鬆的電影，所以就是要放輕鬆不要太緊張表演，觀眾也會感覺到！」

除了兩位演員之外，《我是馬克》的原著作者筆名馬克的李含仁也出席了開鏡儀式，對於這次自己的圖文漫畫創作，可以躍上大銀幕的他興奮地表示：「對於畫出來的角色，在被改編成電影真人化後覺得很酷，而且廣仲的角色非常貼近漫畫主人翁，也有偷偷問了身邊的朋友都覺得很符合漫畫的形象，而黃宣飾演的角色，找來他演出反差感十分強烈，後面還有令人更驚喜的選角，覺得這部電影在導演的選角下為作品更為加分，敬請大家期待。」