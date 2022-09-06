中央6日公布新竹縣新增1045例確診案例，分別為517名男性、528名女性，年齡分布在0歲至94歲，12歲以下197名、65歲以上77名，確診者集中在18歲至64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離1275人，居家照護列管3759人，今年累計確診145277人。

新增確診者分布在竹北市498例、竹東鎮153例、湖口鄉117例、新豐鄉72例、新埔鎮38例、關西鎮60例、芎林鄉28例、橫山鄉21例、寶山鄉23例、北埔鄉14例、峨眉鄉7例、尖石鄉6例、五峰鄉8例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，中秋連假9日和11日2天，13鄉鎮市衛生所開設疫苗接種服務，提供嬰幼兒、兒童及成人各類疫苗接種服務，總計2770個名額，已開放線上或電話預約及隨到隨打方式，請民眾多加利用就近至衛生所接種疫苗。

另外，新仁醫院醫護團隊9日上午8時30分至12時，在竹北市中興里集會所開設兒童及嬰幼兒疫苗接種專案，提供滿6個月至4歲嬰幼兒BNT疫苗500名及莫德納疫苗150名、5歲至11歲兒童1至2劑BNT疫苗150名，目前尚有多位名額開放網路預約中，請家長多加利用。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/？page_id=5091