陽明交通大學於5日、6日舉行首次新生實體開學典禮，光復及陽明兩校區新生跨越80公里距離交流、互動，6日在光復校區體育館，校長林奇宏以捍衛戰士的造型並騎著oloo進場，他以穩定中求融合、融合驅動改變、改變方能超越為主軸勉勵新生，期許學子們能勇於改變。

今年陽明交大開學典禮首次擴大舉辦，5日光復校區100多名新生北上陽明校區參加社團博覽會和迎新表演，6日在光復校區迎接全校21個院、約1600位大一新生，進行跨校區交流和趣味競賽。

林奇宏在致詞中提到，今年是陽明交大首辦實體新生開學典禮，集合21個學院，跨越80公里的距離，讓新生相互交流融合。他說合校兩年終於有機會齊聚一堂，5日他也參加陽明校區社團博覽會，盼兩校區學生成立「兄弟系」或「姊妹系」，在生活學習上都能彼此照應。

林奇宏說，為方便2校區學生互動，除設計課程、安排交通車外，學校也空出50張浮動床位，讓學生在跨校區交流更加順遂，他也以「合校三部曲」，穩定中求融合、融合驅動改變、改變方能超越3句話為主軸，勉勵新生勇於改變。

今年陽明交大校方設計「新生啟航周」，5日在陽明校區有社團博覽會暨社團迎新表演，新竹光復校區6日則有典禮和趣味闖關活動，並安排專車方便兩校區學生參與。

開學典禮上集結21個學院學生，同時結合浮空投影，讓見習偶像VTuber妮酷與主持人虛實合體，充滿熱血氛圍，體育館內也掛滿各學院掛軸，並由師長推著大球，上頭寫著陽明交大願景，象徵傳承精神。

典禮結束後的闖關活動，由1600位大一新生分為8個中隊，戴著冒險手環，兵分多路、分進合擊，蒐集光復校區各角落的3大關卡，藉由限時的定向越野活動，讓新生熟悉校園環境。