田寮月世界舉辦熱氣球活動，搭配中秋節，特別製作6米高超應景的「繽紛嫦娥兔」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府觀光局特別獻上中秋大禮，除原本3顆熱氣球外，中秋連假3天再加碼1顆，等於每天增加80個名額可搭熱氣球。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府觀光局特別獻上中秋大禮，除原本3顆熱氣球外，中秋連假3天再加碼1顆，等於每天增加80個名額可搭熱氣球。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府觀光局特別獻上中秋大禮，除原本3顆熱氣球外，中秋連假3天再加碼1顆，等於每天增加80個名額可搭熱氣球。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府觀光局5日起在田寮月世界舉辦熱氣球活動，搭配中秋節，特別製作6米高超應景的「繽紛嫦娥兔」，打造網美打卡景點。此外，特別獻上中秋大禮，除原本3顆熱氣球外，中秋連假3天再加碼1顆，等於每天增加80個名額可搭熱氣球。

觀光局長周玲妏表示，今年以更舒適遊憩環境迎接遊客到來，不僅完成環湖步道、玉池欄杆及特色山羊月亮公車亭，還在月世界玉池旁的月球公園打造新的熱氣球飛行場。

為讓民眾中秋連假到月世界搭熱氣球登月，原本現場已有3顆熱氣球，觀光局再加碼1顆繫留熱氣球，期間限定中秋連假3天，網路售票名額也好評再加開，每場80個名額。

觀光局說明，加碼名額即起在7-11的ibon線上系統（https://ticket.ibon.com.tw/NewsInfo/Details/2466)及全台7-11ibon機台同步售票，名額有限。至於熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，上午場約為5時30分至7時30分，下午場4時至6時，並視當日線上購票報到與天候狀況釋出現場購票搭乘名額。

今年除熱氣球繫留體驗外，迷你熱氣球光影展演秀也相當精彩，現場設置多處網美打卡點，包括熊熊球、微笑球、還有融合地景地貌的6米高繽紛嫦娥兔，就是要讓遊客拍好拍滿美照。

此外，去年月世界熱氣球太夯，造成交通大打結，今年市府加強交通疏運，在月世界場域周邊規畫5個活動停車場及隆后宮、義民爺廟2個備用停車場，備用停車場並提供接駁服務。活動會場周邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施，也鼓勵民眾多搭大眾運輸工具。