「幸福飛揚音樂會」由朱宗慶打擊樂團壓軸，配合台中清水臨海意象，適合闔家欣賞的打擊樂演出。（港區藝術中心提供）

「幸福飛揚音樂會」由朱宗慶打擊樂團壓軸，配合台中清水臨海意象，適合闔家欣賞的打擊樂演出。（港區藝術中心提供）

台中市政府文化局規畫辦理，以「越在地越國際」思維，從清水在地原創故事及音樂出發的「好有藝思表演藝術節」，將從9月25日至10月15日於港區藝術中心演藝廳辦理3場演出；以清水地區歷史文化、人物故事、地景環境及美食小吃為元素，搭配「散步牛罵頭、戲看有藝思Gomach 」小旅行活動，邀請民眾一起感受深度的在地人文故事！

文化局表示，首場活動於 9月25日邀請台灣梧桐弦樂團和微笑唸歌團跨界演出《聽見清水的聲音》，以西樂結合東方唸歌的創新表演形式，呈現出故事主角清水在地名作曲家姚讚福的成名曲「心酸酸」、「悲戀的酒杯」等臺灣民謠與唸歌對話。

第二場由李靜芳歌仔戲團於10月8日演出原創新劇《鰲峰泛月-廖添丁》，由劉冠良執導，突破以往框架攜手陳禹安、張閔鈞共同演出；這部作品以歌仔戲融合現代音樂，演繹台灣風雲人物廖添丁的前傳；將帶領觀眾回到廖添丁成長的故鄉台中清水，一起探索主角割捨不斷的鰲峰山下的喜怒哀樂。

壓軸演出則是10月15日(六) 朱宗慶打擊樂團帶來《幸福飛揚音樂會》，配合台中清水臨海意象與老少皆宜的氛圍，規畫與民眾親近、適合闔家欣賞的打擊樂演出。在曲目安排上精心挑選傳達山海之景的樂曲，透過活潑動感的節奏和耳熟能詳的旋律，融合各種打擊節奏風格，將帶給大小朋友歡欣的身體節奏與律動。

港區藝術中心指出，將搭配3場表演節目舉辦「散步牛罵頭、戲看有藝思 」Gomach 小旅行解說活動，分別於每場演出當日上午由清水文化達人吳長錕帶領各20位搶先購票報名的觀眾參與活動；包括「清水建築美學與美食的相遇」、「俠客廖添丁清水大冒險」、「添丁故鄉與高美濕地生態Mambo」，凡是購買藝術節活動門票的民眾，皆可憑票劵證明免費報名活動，額滿為止。