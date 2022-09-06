國民黨台北市議員徐巧芯公布民進黨台北市長參選人陳時中競總通訊錄，上面除陳時中兒子，柯市府團隊內民政局長藍世聰兒子也在名單內，台北市議員王鴻薇今問柯此舉是否有腳踏兩條船之嫌，柯文哲表示，政治上能做到百分之百的只有北韓，一個團隊不可能百分之百，藍世聰也表示，自己是民進黨員，本就支持黨提名的參選人。

王鴻薇先問藍世聰，有人質疑柯團隊挺黃珊珊，但你兒子又在陳時中團隊，是否有腳踏兩條船問題，藍世聰表示，小孩子長大尊重他選擇，他是民進黨黨員，會支持黨提名的候選人，兒子支持誰沒意見，但若跟他支持想法相同，會很開心。

王鴻薇表示，藍局長雖然在柯市府團隊，但至始至終都說自己是民進黨員，柯市長是否認同這說法？柯文哲表示，真要怎麼不認同，政治上能做到百分之百的只有北韓，一個團隊不可能百分之百。

藍世聰補充，公事一定保持行政中立，下班後或個人行為，當然有自己選擇，目前他也是選委會主任委員，更必須保持行政中立，王鴻薇最後說，行政中立很重要，不能只說不做。