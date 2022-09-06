住宿式服務機構通報情形。（圖／指揮中心提供）

全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情升溫，住宿式機構的確診人數也增加。中央流行疫情指揮中心今表示，與前一周相比，8月29日至9月4日這周的機構住民陽性率從0.6升至1％，住民則從0.6％升至1.0％，不過中重症送醫人數、死亡卻有所下降，本周機構死亡數更創下6月中以來新低。

住宿式機構陽性率在這一周有回升趨勢，醫療應變組副組長羅一鈞表示，與前一周相比，機構工作人員陽性率從0.5％升至0.8％，住民則是從0.6％升至1.0％，表示確診的情形在最近一周略為增加。

實際人數方面，羅一鈞表示，這周4大類機構共有719名住民、315名工作人員確診，雖然確診數增加，中重症、死亡卻有所下降，中重症送醫共49人，死亡人數則是0人，是6月中以來首次個位數，創下新低。

不過羅一鈞提醒，中重症、死亡數會比較落後，後續這2個數字預計還會反轉回升。這波的機構死亡數總計有1313人，致死率為百分之2.6，和先前沒有什麼太大的改變。

至於機構投藥情形，羅一鈞表示，在4大類機構都有8成9以上，平均為91％，都在確診當日給藥。中秋、重陽佳節將至，依據現行「住宿式長照機構COVID-19化管制措施」，若住民請假未外宿，原則上不需篩檢。但若請假外宿，返回機構前7日內有暴露風險者（例如接觸疑似個案），則需篩檢，應出具返回前探檢的自費篩檢陰性證明。返回第3至4天及第7天，各須進行1次自費篩檢，返回次日起7天內，也應避免參加團體活動。另若未確診解隔離後3個月內者，則免篩。

住宿式機構確診住民投藥情形。（圖／指揮中心提供）