藝人徐小可（許暐翎）和阿Ben婚後育有3個小孩， 一家五口幸福生活令外界稱羨，時常在社群網站分享日常的她，日前曬出在家為自學的孩子上課的照片，看到她化身身穿比基尼上課的講師，立刻引起網友熱議。

徐小可曬出在家當起老師幫3個小孩上課的照片，只見她神情認真講解課程，頗有為人師表的風範，接著道出課程內容：「愛⋯是什麼？有父母對孩子的愛⋯孩子們對父母的愛，兄弟姊妹互相對待的愛⋯我們對彼此的愛」，不過身上穿的比基尼則是搶盡眾人目光，除了傲人上圍呼之欲出，火辣S曲線及水蛇腰更讓人看得血脈賁張，原以為她尺度大開，仔細一看才發現只是套上藍色比基尼圖案的T恤，不過特殊裝扮似乎讓小孩更聚精會神上課，意外收到不錯效果。

徐小可身穿套上印有藍色比基尼圖案的T恤，引起網友熱議。(白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書)

對此，網友紛紛留言：「小可妳辛苦了，照顧小孩還要告訴他們正確觀念」、「媽媽衣服上課會分心，無法集中」、「老師太辣了！犯規」、「怕學生們打瞌睡，衣服考量很大」、「這樣上課太難專心吧」、「老師太美，上課會分心很嚴重」、「老師請問可以再多收三個嗎」、「我一直看著衣服，是不是搞錯重點了」。

藝人徐小可4月時不滿停課標準，在直播批評陳時中「一天到晚練肖話」，意外掀起風波，事後對身為公眾人物卻做出此行為公開道歉，更表示將提撥演唱會門票10%收入，捐給疾管署造冊需要接受幫助的單位，不過事件爆發後，小孩照片遭網友瘋傳，讓夫妻倆揚言提告到底，當時還傳出徐小可為此萌生退出演藝圈的想法。