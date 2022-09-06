烏克蘭飛彈擊中俄羅斯目標

泰國，越南和緬甸為了抑制通膨，並設法從新冠肺炎疫情大流行中恢復經濟活力，正加強和俄羅斯的經濟關係，希望能吸引更多俄國旅客，以促進貿易。

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）6日報導，歐美為了俄羅斯侵略烏克蘭，已全面對俄實施制裁。然而，這些東南亞國家為了優先解決國內經濟衰退的問題，卻可能妨礙相關制裁。

泰國已表明，俄羅斯航空（Aeroflot）10月底將恢復莫斯科和普吉島的正常航班。普吉島是廣受俄羅斯旅客歡迎的景點，但由於俄烏開戰航班停飛。泰國觀光局局長育他薩（ Yuthasak Supasorn）說，恢復俄太航班將有利於泰國觀光。

由於中國堅持對新冠疫情採取清零政策，嚴格限制旅遊，在俄軍侵略烏克蘭前，從1到2月間，在旅泰的外國旅客中，以俄羅斯旅客為數最多。儘管歐盟為俄羅斯旅客設限，但今年泰國設定的目標是要吸引100萬俄國遊客。

此外，泰國和俄羅斯5月還協議，要擴大雙邊貿易，期望2023年能達到100億美元（近3078億台幣），為2021年的近4倍。今年主辦亞太經合峰會的泰國出口汽車和糧食到俄羅斯，並從俄國進口原油和肥料。

另一方面，俄羅斯當局說，越南和俄國8月18日就擴大小麥出口舉行了會談。俄羅斯2018年出口260 萬公噸小麥到越南，但由於發現具有侵入性的薊種子混雜其間，2021年出口量暴跌至不到19萬公噸。而俄羅斯打算，最早9月試運一批沒有薊種子的小麥到越南。

隨著俄烏戰爭爆發，烏克蘭貨運受阻，小麥價格飆漲。烏克蘭和俄羅斯都是盛產小麥的國家，而河內很可能希望，能增加從俄羅斯進口的小麥，來抑制價格。

泰國和越南都是東南亞國協（ASEAN）成員，而東協的核心原則是中立。成員國外長8月開會時，並未指名道姓，批評俄羅斯侵略烏克蘭，而新加坡是唯一制裁莫斯科的成員國。

至於2021年2月由軍政府掌政的緬甸，近幾個月來和俄羅斯變得格外親近。軍方發言人說，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）7月訪俄，達成協議，最早9月會開始從俄羅斯進口燃油。

據緬甸官媒報導，敏昂萊周日抵達海參崴，準備參加東方經濟論壇（Eastern Economic Forum），而這是他上台後第3次訪俄。屆時他將和俄羅斯官員會談，以進一步加強雙方在經濟和其他領域的合作。