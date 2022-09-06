女星林莎外型甜美無害，又擁有D罩杯好身材，2019年推出寫真集後，人氣開始飆升，更讓她被粉絲封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」等美名，IG擁有超過94萬追蹤，不時還會曝光養眼照，近日她為拍攝外景節目，首次在疫情緩解下出國前往關島，一抵達後「宣告解封」，換上消暑的比基尼照立刻成為網友聚焦目光。

林莎5日抵達關島後，先換上清涼洋裝美照解放，並說道「關島也是我夢想清單的度假天堂！終於圓夢了啦 ，拉開飯店窗簾就被療癒，這真的是在我腦中想像一百次的杜夢灣！！是真的～我不是在做夢」，只見她穿橘花點綴無袖洋裝，露出纖細雙臂和絕美鎖骨，底下裙襬則略做小開衩，白嫩美腿和雪白肌膚超辣。

林莎到關島PO碎花洋裝照，喜從疫情解封。(圖/林莎 IG)

睡醒後的隔天，林莎6日更脫衣拍比基尼照，寫下心得「下樓就是泳池，泳池靠著大海。睡覺聽著海浪聲，早上被太陽曬醒。日落的時候更是美到不像話⋯各種美景盡收眼底，太喜歡關島了。」，照片中，林莎穿藍色細肩比基尼，下半身都泡在泳池裡，讓D級美波從水面滿出，一轉過身濕身美背一覽無遺。

照片曝光後不到1小時，就吸引2.2萬網友狂讚，「藍色的比基尼好美呀！！」、「泰美啦！永遠愛妳哦」、「還是林莎最天然」、「超級誘人的林莎」、「都泡在水裡可惜」、「林莎！怎麼拍都這麼美」、「太少張啦」、「夕陽超美啊！ 配上美麗的莎更是絕讚」、「要在上面一點啊」、「莎寶貝就是棒！！！」