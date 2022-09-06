苗栗議長鍾東錦將參選下屆苗栗縣長。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗議長鍾東錦參選下屆苗栗縣長，客家文史大老陳運棟去年曾為鍾東錦寫推函，近日疑似有網友質疑推薦函真實性，陳運棟的太太黃春枝6日也透過鍾的競選團隊回應，推薦函千真萬確，怎麼可能造假，並指鍾東錦是陳運棟最驕傲學生之一。

黃春枝說，她的丈夫陳運棟長期投入客家研究，去年儘管身體不適，仍打起精神，為鍾東錦書寫推薦函，鼓勵鍾東錦參選苗栗縣長，她也公開推薦函中內容。

陳運棟推薦函寫下，「出身礦工之家的鍾東錦，並沒有因為艱苦的童年生活，而磨損了他的正義感，到學之後充分展現出他積極求知與豪爽的性格，參與社團活動、成為同儕中的意見領袖，繽紛了他高中生涯的寫照。...東錦是我任教時期，最驕傲的學生之一，雖有無法抹滅的過去，但也有義無反顧的擔當，此時，帶領苗栗的重責落在肩頭上。東錦是苗栗最佳的選項。我是陳運棟，我推薦鍾東錦。」

黃春枝說，近日網路有人惡意質疑推薦函的真實性，她感到非常不悅，也不敢相信有人會這樣做，在她先生眼中，鍾東錦不但是一個好學不倦、聰明果決的好孩子，更是一個願意付出回饋鄉里的企業家。

黃春枝表示，她非常不高興但仍堅持口不出惡言，只是認為怎麼會有人選舉選到這樣，老是利用這種用抹黑、假造謠言的參選人，應該要打一個很大的問號。

黃春枝強調，陳運棟校長從去年初開始就為鍾東錦推薦函動腦筋，期間還搭配撰寫國學會的詩篇，直到端午節前後完稿，才送交鍾東錦秘書，過程中她都有參與其中，千真萬確，怎麼會是造假。

鍾東錦則表示，看到恩師陳運棟身體微恙，還不時為他傷腦筋，心中除了感動之外，更是感到不捨，也感謝師母黃春枝出面幫他講出公道話，但如今對手連陳運棟校長都不放過，讓人感到遺憾，也呼籲鄉親不要受騙上當、不要聽信這種抹黑、誣陷的謠言。

鍾東錦也說，她一開始確實受到陳運棟校長的鼓勵，才會起心動念投入苗栗縣長選戰，並遵循校長的引導，舉辦18鄉鎮市祈福傾聽之旅，廣泛收集來自地方的需求和民意，花了將近2年的準備，獲得大多數鄉親支持，他會繼續努力贏得年底選戰。