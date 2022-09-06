重度身障的張先生，看到照顧他的居服員帶著物資上門，感受到社會的關。(全聯慶祥慈善事業基金會提供)

疫情衝擊生活，再加上物價飛漲，讓弱勢族群生活陷入困頓，有感於中秋節將屆，為讓弱勢民眾能好好過節，全聯慶祥慈善事業基金會捐贈奶粉、燕麥片等約200萬元物資，給基督教芥菜種會中區服務中心社區食物銀行，盼能及時幫助弱勢家庭度過難關，至今已有8000人次受益。

捐贈儀式6日上午在全聯福利中心台中惠文門市舉辦，財團法人全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君表示，全聯福利中心是通路商，一職以來投入各項公益，透過與芥菜種會社區食物銀行合作，在疫情第一時間回應物資需求，也鼓勵員工擔任志工，透過實際行動關懷社區。

芥菜種會執行長李肇家說，新冠疫情在今年5月升溫，芥菜種會服務的弱勢家庭受經濟衝嚴重，生計雪上加霜，感謝全聯慶祥慈善事業基金會捐贈食物及民生必需品，幫助弱勢民眾減輕經濟負擔，也感受到外界的關懷。

芥菜種會指出，這次的物資發送主要針對單親弱勢、隔代教養家庭及孩童，內容包括單價高、不易募集的奶粉與女性生理用品等；住在山區的張先生是仰賴輪椅行動的重度身障者，每月領取的身障津貼幾乎用來繳交房租，看到志工帶來奶粉、麥片等物資，相當感動。

芥菜種會投入食物銀行推廣已5年，目前在全台各地設有157間社區食物銀行，中區服務中心去年與台中市府合作、成為台中市愛心食物銀行第19家聯盟店，盼幫助更多經濟弱勢者。