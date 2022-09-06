謝祖武重現丟板擦經典橋段。（TVBS提供）

謝祖武隨機運用道具，令小胖鄭豐毅相當佩服。（TVBS提供）

「不老男神」謝祖武現身《機智校園生活》第三季「必勝高三生」，學生演員們聽聞要與大前輩對戲，紛紛表示前一晚興奮、緊張到睡不著，咪寶馮容潔直呼：「我好興奮喔!麻辣鮮師要來當我老師耶!」謝祖武則透露自己一直都有在收看《機智校園生活》，很感謝這次有機會跟大家一起合作，進到劇組感覺很歡樂、活潑，笑說：「比我想像中的更鬧。」

謝祖武這次以「徐一飛」老師身分現身校園，延續當年不按牌理出牌的個性，翻牆從後門進學校，讓校門口列隊歡迎的眾人撲空。初登場就以強大氣場令新生代演員們折服，展現「拖鞋神功」、「丟板擦」等技巧，還看透學生的心思。

回想與謝祖武的對戲，學生演員們話匣子停不下來，小胖鄭豐毅當天見到前輩從門外走進來，內心還在驚嘆，謝祖武就已開始走戲，輪到自己時，嘴角仍興奮地掛著笑容；「川咪CP」馮容潔、黃柏峰形容跟老師對戲就像坐雲霄飛車一樣精采，一方面想看對方演戲，一方面又得提醒自己要記得演戲，言談之中流露出兩人激動的心情。

眾人提起看《麻辣鮮師》的回憶，飾演歐賢明的楊翹碩，當時還是國小生，每天都要看完電視才睡覺，小胖鄭豐毅則和商鈞唱起片頭曲。最為人津津樂道的台詞莫過於謝祖武那句「我要當老師」，山豬(陳俊甫)和小胖鄭豐毅一時興起現場模仿。被問及現在站在校門會喊什麼？謝祖武不改幽默地說：「我要當老老師！」

《機智校園生活》電視版每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道播出。