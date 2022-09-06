陸軍花費405億台幣向美國採購108輛最新型的M1A2T戰車，接裝人員赴美訓練計畫將正式啟動。陸軍預計明（2023）年將派84名成員赴美接受操作及維修訓練，首批48人計畫在明年12月出發赴美。另外遠程火力精準打擊系統海馬斯(HIMARS)多管火箭系統28名接裝人員，也將在明年4月赴美，未來接裝人員將成為國內訓練種子教官。
根據國防預算書顯示，陸軍明年開始執行新型戰車及遠程精準打擊系統接裝訓練，其中M1A2T新型戰車，有一個48人團隊。遠程火力精準打擊系統則有一個28人團隊，分別在12月及4月出發
陸軍司令部表示，預計2023年將派遣人員赴美受訓，運用現有訓練場及師資培訓84人（操作人員36人、維修人員48人，訓練期6至9個月）成種子教官。
陸軍司令部表示，軍購共編列新台幣405億2415萬元，透過軍購管道向美國採購108輛M1A2T坦克，並分4批次在2023年至2026年交付接裝。
陸軍以編號「轟雷專案」編列150億4642萬餘元預算，爭取採購15套「海馬斯」多管管火箭系統，這項遠程精準打擊火箭系統，射程最遠300公里，若在台灣西岸部署，打擊範圍可達大陸福建、浙江沿岸地區；若部署外島，射程可深入大陸內陸共軍軍事據點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。