陸軍花費405億台幣向美國採購108輛最新型的M1A2T戰車，接裝人員赴美訓練計畫將正式啟動。陸軍預計明（2023）年將派84名成員赴美接受操作及維修訓練，首批48人計畫在明年12月出發赴美。另外遠程火力精準打擊系統海馬斯(HIMARS)多管火箭系統28名接裝人員，也將在明年4月赴美，未來接裝人員將成為國內訓練種子教官。

根據國防預算書顯示，陸軍明年開始執行新型戰車及遠程精準打擊系統接裝訓練，其中M1A2T新型戰車，有一個48人團隊。遠程火力精準打擊系統則有一個28人團隊，分別在12月及4月出發

圖為M142（HIMARS）高機動性多管火箭系統。（摘自美國陸軍官網）

陸軍司令部表示，預計2023年將派遣人員赴美受訓，運用現有訓練場及師資培訓84人（操作人員36人、維修人員48人，訓練期6至9個月）成種子教官。

陸軍司令部表示，軍購共編列新台幣405億2415萬元，透過軍購管道向美國採購108輛M1A2T坦克，並分4批次在2023年至2026年交付接裝。

陸軍以編號「轟雷專案」編列150億4642萬餘元預算，爭取採購15套「海馬斯」多管管火箭系統，這項遠程精準打擊火箭系統，射程最遠300公里，若在台灣西岸部署，打擊範圍可達大陸福建、浙江沿岸地區；若部署外島，射程可深入大陸內陸共軍軍事據點。