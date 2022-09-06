和勤(1586)8月合併營收1.77億元，年減17.05％；累計前8月營收17.60億元，年增3.53％，為歷年同期新高。受到大陸車廠高溫假以及美系電動車上海廠產線整改影響，8月出貨不如預期，和勤表示，公司的產線並未受到大陸高溫限電影響，維持正常生產水準，可即時因應各大車廠恢復正常生產後的急單需求，預期9月之後營收可回到旺季水準。

8月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.32億元，佔比74.78％；硬碟機構件（VCM Plate）0.32億元，佔比18.22％。大陸8月多地持續高溫，汽車零件的出貨因車廠高溫假而減少；硬碟（HDD）零件的出貨也受到客戶去化庫存影響，下半年電子業產業鏈面臨庫存調整壓力，硬碟零件業務相較上半年保守。

美系電動車上海廠擴產提升產能，相關的產線整改已經完成，和勤也於8月底恢復出貨。和勤表示，美系電動車上海廠擴充產能後的需求將增加，和勤供應美系電動車高壓開關平台件、門鎖、剎車系統零件，因此在美系電動車上海廠停工期間，公司仍然維持生產水準，在客戶全面復工之後，立即滿足客戶需求。此外，高溫警報解除，各大車廠生產恢復正常，訂單遞延出貨也將陸續反應在營收上。