國民黨新竹市長參選人林耕仁昨遭民進黨立院黨團指控碩士論文涉嫌抄襲，引發議論。對此，林耕仁表示，面對論文的質疑，他坦然面對，並呼籲民進黨停止潑髒水式的指控，別以為能夠轉移民進黨台北市長候選人陳時中「偷窺影片」焦點、以及搶救民進黨新竹市長參選人沈慧虹低迷選情。

林耕仁在臉書撰寫「論文質疑，坦然面對」一文。他首先感謝許多好朋友、支持者的關心，「讓大家擔心真的非常不好意思」。面對論文的質疑，林說他坦然面對，並已在第一時間備妥相關文件，主動前往陽明交通大學學術倫理與研究誠信辦公室遞交。對於論文引述政府報告為公開資料，並註明來源，六處疏漏引註失誤，會虛心檢討。他說承認論文寫得不好，但非抄襲；相信學倫會秉持客觀公正標準給予審查。

林耕仁也正告民進黨停止潑髒水式的指控，別以為能夠轉移陳時中「偷窺影片」焦點、以及搶救沈慧虹低迷選情。他說選舉期間紛紛擾擾，但終究要回歸到新竹市民的需求與城市的發展。他也將全力以赴，繼續為新竹市民拚好日子，帶領家鄉新竹邁向美好未來。