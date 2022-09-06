胡一天、陳鈺琪有最萌身高差。（愛奇藝國際站提供）

胡一天、陳鈺琪上演跨時空甜虐戀。（愛奇藝國際站提供）

浪漫穿越劇《超時空羅曼史》，由天菜男神胡一天搭檔《香蜜沉沉燼如霜》爆紅女星陳鈺琪。胡一天飾演民國武打影星「向秦羽」，意外穿越時空遇見陳鈺琪飾演的菜鳥編劇「金阿銀」，兩人年齡相差84歲，剛開播兩人就火速同居，女方不時露出花癡少女心，胡一天用手摀她嘴巴進行超親密接觸，她居然沉醉到流口水；晚上在門外偷聽偶像洗澡，甚至大膽關掉熱水器，嬌羞問：「要不我進去幫你看看？」肖想闖浴室看男神裸體！

原來「金阿銀」從小就是「向秦羽」鐵粉，因此才爽快收留偶像入住她家。陳鈺琪同居第一晚深夜就偷溜進臥室，胡一天美顏睡臉讓她看入神，還忍不住手戳男方臉頰，最後拿起手機近距離靠臉嘟嘴自拍，引起劇迷共鳴，直呼空降偶像到身邊根本「人品爆發」，「這是每個女孩的終極夢想」、「這在我夢裡出現過」、「簡直是追星天花板」。

不過，才過一天就「脫粉」，胡一天與陳鈺琪衝突不斷，陳鈺琪直接當面說真話，「真實的你不溫柔也不紳士，但你放心，沒有人品你還有臉！」陳鈺琪更為對方取了一個新綽號「甘蔗男」，騙他說是指「又甜又高大的男子」，其實是偷偷罵胡一天，甘蔗吃完只剩下渣，形容表面暖男，背後其實很渣的男子，讓網友大呼新奇：「學到罵人的新詞了」！

胡一天與陳鈺琪也分享彼此合作心得，陳鈺琪笑說：「我在見到他之前，我覺得他是一個極具有偶像包袱的男藝人，但見到他之後，發現他一點包袱都沒有，合作起來滿舒服的。」透露他還會在拍攝現場吃「道具飯菜」，「還沒開拍戲之前，他就已經把道具給吃光光了，他是一個特別能吃的人！」

陳鈺琪曾在古裝劇新版《倚天屠龍記》中飾演趙敏，胡一天談到對方初印象，「我一開始以為她本人的性格會跟趙敏一樣古靈精怪，但她在現場工作比較沈穩，她讓我很慚愧的是，她的劇本都密密麻麻貼了很多標籤，非常認真。」

雖然劇中兩人初相遇火花四射，但預告中胡一天不小心撲倒陳鈺琪，深情對視多次忘情接吻，甚至女方披上白紗，牽手步入禮堂，胡一天彷彿說出誓言，「因為遇見你，我的人生早就變得有意義了。」然而胡一天手變透明，陳鈺琪害怕他即將消失，兩人將跨越時空譜出一段甜虐交織的愛戀。

戀戀劇場《超時空羅曼史》現正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。