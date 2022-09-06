揮別職業網壇的小威廉絲（Serena Williams）近日成為推特上最多人談論的女子運動員，生涯24座大滿貫單打冠軍的瑪格莉特寇特（Margaret Court）站出來開炮，怎麼有人敢瞧不起史上64座大滿貫冠軍（包括雙打與混雙）的偉大女選手呢？根據寇特所說，她今年出席溫網居然沒人去找她搭話，這太令她難過了，她批評現代選手不知老一輩的艱辛。

在網球公開化年代之前，打網球賺不到什麼錢，一些女選手可能被經濟因素逼退。當時要出國比賽也沒那麼容易，更沒有手機通訊軟體，必須忍受長時間見不到家人。

今年80歲的寇特對英媒《每日電訊報》說：「身為業餘運動員，我們每周都有比賽，因為我們沒有收入。現在選手還可以自由安排行程，我們那時候可能10個月不能回家，我第一次在1965年退役就是因為太想家了。我們也沒有物理治療師和教練陪伴，那是完全不同的世界。這就是令我失望的地方，今日的選手不尊重以前的比賽。」

「我的大滿貫64冠，我不認為有任何人能夠追上。」

話雖如此，當年的大滿貫冠軍未必與今日的等值。寇特拿下11次澳網單打冠軍，但每屆來自外國的種子選手僅有兩三人，簡言之她只要在國內打到第1名就可以一直穩拿澳網冠軍。加上那時候沒有商業化，競爭度當然不比職業賽事，與現今高強度、追求力量、科學化訓練，以及東歐選手崛起的網壇，確實是「完全不同的世界」。

事實上在小威稱霸之前，德國女將葛拉芙（Steffi Graf）1999年已經被《美聯社》評選為20世紀最偉大的女網選手，可見這個頭銜原先就不屬於寇特，這時候她再站出來對小威開炮，大概只是自討沒趣。