國泰金(2882)旗下國泰世華積極推展「高資產客戶新財管方案」業務，開辦至今屆滿周年，國泰世華私人銀行統計，截至今年6月底，合計高資產客戶的資產規模（AUM）中， 將資產配置於存款約4成，顯示適逢全球金融市場波動，近一年來投資態度多趨於謹慎，預留現金伺機進場。此外，高資產客戶皆具備一定程度的投資經驗，故在風險可控情況下，資產配置於投資積極型商品約4成，僅約1成佈局於非常積極型商品。

國泰世華銀行開辦「財管2.0」業務以來，透過私人銀行團隊協助取得高資產身分的億級客戶中，多數為40歲以上的中壯年族群，且超過6成為法人客戶，自然人中也有近7成為企業主或企業二代，足見家族傳承、企業接班等已成高資產客戶關切議題，亦是私人銀行業務未來發展主軸。

國泰世華私人銀行最新統計數據顯示，先前曾透過「境外資金回台專法」將資金匯回，並在金管會開辦「財管2.0」方案後成為高資產客戶者，不少選擇加碼投資金融商品。截至今年6月，該類客戶的投資資產規模總計淨增加約3成，顯示政策利多下，已推動我國高資產族群逐漸調整海內外資產配置策略。

2021年底，當台、美股指數皆位在高點區，修正風險增高，國泰世華私人銀行團隊以謹慎及防禦態度因應，警示客戶調整投資組合；今年1月國泰世華銀行更領先本土金融同業，推出首檔由海外分行發行的境外外幣結構型商品，滿足資金短期停泊避險、收息與資產穩健增長的三大需求，獲高資產客戶踴躍認購。今年7月，受通膨升溫、升息、全球供應鏈瓶頸和地緣政治等多重因素影響，標普500指數自高點已下跌約18％，台股加權指數自高點亦已下跌20.7％，驗證國泰世華銀行私人銀行團隊專業的策略建議，協助客戶守護資產安全、穩定增值。