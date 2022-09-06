國際半導體產業協會（SEMI）報告指出，2022年半導體材料市場預估成長8.6％、創698億美元新高，其中晶圓材料估增11.5％至451億美元、封裝材料估增3.9％至248億元。而明年市場規模可望持續成長，預估可望突破700億美元、再創新高。

隨著半導體製程持續朝著個位數奈米製程演進，先進材料因影響製程良率與產品穩定性，已扮演不可或缺的關鍵角色。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，策略材料與半導體永續發展的關係密不可分，也是現今業界保持領先競爭優勢的關鍵。

台積電品質暨可靠性副總經理何軍指出，隨著晶片線寬越來越窄、摩爾定律突破難度也持續升高。為實現單位面積下電晶體數倍增挑戰，倚賴封裝技術、系統整合甚至材料創新與研發，都是推進先進技術持續發展的重要解方，同時也思考如何能兼顧永續發展的共同目標。

SEMI材料委員會主席暨台積電處長陳明德補充，近年因國際永續發展趨勢邁向新里程碑，現階段半導體產業最優先的共同目標，即為透過創新材料，在持續往先進製程邁進的旅途中同時兼顧永續發展。

陳明德表示，台積電極度重視材料品質為先進製程良率帶來的影響，已在去年打造台灣首座先進材料分析中心，把關先進製程與系統整合晶片的材料評估選用，持續優化製程良率，並以台灣為中心擴展至全球，持續推動全球產業永續發展。

SEMI自7年前即已關注先進材料對半導體產業發展重要性，整合產、官、學、研各界資源成立SEMI材料委員會，並每年舉辦策略材料高峰論壇，從推動IC製造和封裝技術進步的材料出發，至近幾年主要聚焦於與ESG相關材料技術發展。

而2022國際半導體展（SEMICON Taiwan 2022）將於15日舉辦策略材料高峰論壇，邀請來自台積電、默克集團(Merck)、成功大學等重量級講者出席，以「ESG技術和韌性供應鏈」為題，解析推進摩爾定律的創新材料發展。

同時，今年策略材料高峰論壇將針對半導體永續生態系統中的關鍵材料產業趨勢、綠色材料供應鏈、增加供應鏈韌性的ESG實踐作法等主題進行分享，協助全球業者順應全球永續新浪潮，共同打造綠色生態圈，全方位推動全球及台灣半導體材料產業布局。