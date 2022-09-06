權值股今（6）日領頭反彈，台灣50指數至午盤過後穩步走揚，近1點時上漲逾0.6％，強於加權指數的0.1％多；其中，型權值股以元大金（2885）、國巨（2327）、和泰（2207）表現最強，大漲2％以上，權值股轉強，代表外資可能回頭加碼，值得留意今天外資買賣超動向。

台灣50指數50檔成分股中，今天到近1點時，只有10檔不到是下跌或在平盤附近，也就是說40檔都上漲，除了上述三檔漲幅在2％以上，台泥、南電、欣興、中租-KY、大立光、豐泰、合庫金、萬海、華南金台新金等漲幅都在1％以上，扮演台股今天由近午盤的小跌翻紅小漲重要功臣。

就類股來看，今天以水泥大漲逾1.5％最來勁，此外，汽車、金融、半導體、航運及油電燃氣等漲幅都在0.3％～0.6％之間。

台股權值股台積電今天股價穩步上揚，至午盤過後約在490元、上漲4元附近游走，向5日線約491元靠攏。