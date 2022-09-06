2022第16屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今天（6日）起到9月13日在台北體育館熱鬧登場，全國各縣市中小學選手共超過3800人參賽，賽事個人賽從9歲至19歲組，是目前台灣規模最大的青少年羽球分齡賽事。

今年4月第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，以及本周全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽，是中華民國全民羽球發展協會年度兩大賽事，理事長吳宜倫表示：「全民羽協之所以會開始舉辦青少年賽事，一方面是因為清晨盃是屬於社會組的比賽，沒有青少年所屬組別，另一方面是希望藉由賽事協助中小學羽球發展，這一直也是全民羽協推廣全民羽球運動的重點之一，而這兩個比賽也剛好完整地含括了所有年齡層的選手。」

吳宜倫並說，全民會長盃青少年羽賽6天賽程共3千多場的比賽，需要用到20面羽球場，每天的比賽時間幾乎超過12個小時，雖然裁判和工作人員都很辛苦，但看到台灣青少年羽球蓬勃發展，大家都覺得還是很值得。

今年台北羽球公開賽，和寶島一哥周天成在決賽較量、拿下銀牌的日本選手奈良岡功大，2013年來台參加過全民會長盃12歲組的男單賽事，而當年和奈良岡功大對決的台灣小將蘇力揚，也在今年的全國排名賽拿下全國甲組男單冠軍的頭銜；為鼓勵更多青少年選手參賽，全民羽協提供10萬元獎金給U17和U19的冠、亞軍選手，各組別前3名可獲贈羽球裝備，同時，6天賽事將全程皆提供直播服務。

全民會長盃起出只有國小組的賽事，後增加到國中組，為了和BWF世界羽聯的青少年分齡賽事分組一致，讓台灣的青少年選手可以和國際賽事接軌，個人賽的部份更新增到19歲組，也希望未來能將全民會長盃朝向青少年的國際賽事做準備，邀請世界各地青少年選手來台參賽，讓寶島青少年選手有機會和國外選手切磋學習。