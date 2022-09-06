一天的零用錢要給多少才合理？一名人夫在臉書發文表示，老婆買了一個將近萬元的皮夾給他，但每天的零用錢還是只有300元，擺脫不了命。貼文曝光後引發熱議，許多人夫紛紛留言表示羨慕，要原PO感到知足。

一名人夫在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「老婆說買了一個近萬元的皮夾給我，可是擺脫不了我一天只有三百塊的命啊」，並附上一張近萬元皮夾照，皮夾裡放了3張百元鈔。

人夫在臉書發文表示「老婆說買了一個近萬元的皮夾給我，可是擺脫不了我一天只有三百塊的命啊」。（翻攝臉書爆廢公社）

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，「這樣你每天有10300在身上，請知足」、「傻孩子，拿去賣了至少可以換個三五千啊」、「有錢人通常不需要皮夾，他們比較需要橡皮筋」、「佛要金裝人要衣裝，你的三百塊要有好的錢包裝」、「用萬元的錢包守護著百元的存款」。

但有不少人夫留言羨慕，認為300元已經要知足了，「我一天一百而已，還包含早餐」、「一天有300元，根本就身在豪門」、「有300還不知足，拎北加滷蛋都要經過大人的同意….」、「一天三百根本致富…我一天才兩百」、「很好了！我只有2佰50元......（淚灑）」、「很多了！我姐夫說他才100」。