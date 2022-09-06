中秋連假將至，中央流行疫情指揮中心今天說明，根據經濟部訂定的「傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引」，7月29日修訂版本中已移除「禁止邊走邊吃」規範，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞建議，盡量在定點吃完再走動，以避免長時間取下口罩。

羅一鈞表示，根據經濟部訂定的「傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引」，去年12月到今年7月29日修正前都是禁止邊走邊吃，7月29日公告修訂之後，原本禁止的這一條已經移除；除非地方政府或夜市管理單位另有規定，否則不會禁止邊走邊吃。

不過羅一鈞提醒，由於夜市人潮擁擠，如果沒有進食，就建議把口罩戴好，並建議在定點吃完，以免口罩長時間取下而增加感染風險。

本土疫情逐漸升溫，指揮中心發言人莊人祥表示，明天是周三，通常是一周個案數比較高的日子，是否超過4萬例都有可能，但即使超過，也是超過一點點，本周單日平均不會超過4萬例；目前國內還有95％以上民眾未曾感染BA.5，預估這一波疫情到今年底前還會有200多萬人感染，該打疫苗的人要趕快接種。

北市府預估，這波疫情將在9月26日前達到高峰，北市單日高峰將達6000例。莊人祥認為，根據高低推估不同，疫情高峰可能落在9月中下旬或10月上旬；目前看來，這周上升幅度比前一周小 ，是否已經快到高峰，還需要觀察。