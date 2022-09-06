免治馬桶真的可以代表城市的進步嗎？新竹市議會國民黨團6日表示，早在2019年就提出非正式民調，顯示有高達8成5的民眾不敢使用公廁的免治馬桶，也認為公廁非常不適合使用免治馬桶，聽到民進黨新竹市長參選人沈慧虹的看法，讓他們開始擔心。

國民黨團指出，2019年前市長林智堅最引以為傲的護城河免治馬桶公廁歡喜落成，興建總經費為700萬，外觀為耐候鋼材，內部全使用免治馬桶，但這樣豪華的公廁真的能代表進步的城市嗎？聽到民進黨的市長參選人沈慧虹的回答讓他們開始擔心。

這表示沈慧虹依然只是想當林智堅的副市長，林智堅那些浪費公帑的建設，她還是會要做下去，如同她針對免治馬桶的看法就是要延續林智堅華而不實的建設，依然不願傾聽民眾的心聲。

2019年6月3日國民黨在市政總質詢時，議員黃美慧、張祖琰、吳青山、陳慶齡就聯合質詢市長這個問題。只是當時僅有媒體小篇幅報導，沒想到時至今日陳時中又提出這樣的想法，還得到沈慧虹的支持，沈是真的完全不了解民眾想要的是什麼樣的公廁，還是林智堅在下指導棋？

黨團指出，當時黃美慧做了1份針對公廁使用免治馬桶看法的非正式民調，使用樣本數為1002份，女性為57.9％，男性42.1％，尤以可見女性同胞最關心廁所問題。

結果顯示有86.1％的民眾均認為公廁非常不適合使用免治馬桶。85.6％的民眾回覆不敢使用公廁的免治馬桶，因為擔心噴水頭不衛生。

張祖琰提出公廁應是要符合「乾淨、衛生、好用、安全」原則，而不是華而不實，她本人也親自到現場去，發現啟用不到半年的5星公廁，免治馬桶就已經壞掉1個噴頭，如此是否又要增加維修經費？

吳青山則是針對這座5星公廁的合法性提出質疑，指原先舊的使用年限尚未到達法定年限，也未經過報廢程序，新竹的公廁是如何興建的？而2019年的公廁基地跟整個外觀都與原先舊的不同了，怎麼可以說是「修建」？市政府如此規避議會監督，真的是只准州官放火，不准百姓點燈。

陳慶齡則對公廁使用耐候鋼建材表達了深切的不認可，要發揮城市美的建材不只是只有耐候鋼可以使用，對於700萬的興建經費表達有浮報濫用之嫌。