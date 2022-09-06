演員們分享在航母上的拍攝過程。（UIP提供）

《捍衛戰士：獨行俠》航母起降幕後拍攝完整版。（UIP提供）

由湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》美國於5月27日上映至今來到第15週，上週末美國勞動節假期開出790萬美元的票房成績再度登上冠軍，美國累積票房破7.01億美元榮登影史票房第5名，全台累積票房也破7.22億新台幣榮登影史票房第7名，目前全球累積票房破14.4億美元。

導演喬瑟夫柯辛斯基說：「能在羅斯福號航空母艦上拍攝，對我來說是最過癮和最困難的挑戰，那艘航空母艦於1986年啟航，剛好是《捍衛戰士》上映那年。」

湯姆克魯斯說：「當F-18戰機從航母甲板起飛時…，身為觀眾一定會想要看到這些過程，我在拍第一集的時候沒辦法拍到坐在駕駛艙從航母上起飛的鏡頭，這次就辦到了，我坐在戰機從航母上彈射起飛，這真的是空前未有的創舉，以往只有海軍飛行員能這麼做，我和製片傑瑞布洛克海默獲頒榮譽海軍飛行員，正式成為海軍的一份子，只有35人曾經獲得這個殊榮，我非常感謝海軍的協助，也很榮幸能代表海軍飛行員。」

麥爾斯泰勒(公雞)、葛倫鮑威爾(劊子手)、莫妮卡巴巴羅(鳳凰)和巴希爾薩拉赫丁(宏多)分別談到：「我們在航母上總共待了兩星期，全都住在一起，大家都擠在一個小空間，讓我們的感情變得很親密，在航母上的拍攝過程挺瘋狂的，那是一艘戰艦，不是豪華郵輪，我們和船員過一樣的生活，吃的一樣，也睡在臥鋪，我們看著戰機彈射起飛，就站在停機線旁邊，航母的工作人員動作熟練，這個降下來，那個升起來，下一架戰機起飛，就像生產線…，完全不容出錯，也不會出錯。」

想知道要讓一架F-18戰機彈射起飛需要靠多少人才能完成？答案是五千人，只要有一個人沒把工作做好，整個系統就會出錯。導演喬瑟夫柯辛斯基表示，這就像是在跳芭蕾舞，看到整個過程下巴都會掉下來。