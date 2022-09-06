台中56歲林男的女兒服藥輕生死亡，懷疑女兒是因王男等人下藥性侵才被逼上絕路，遂夥同友人共3人將王男凌虐致死。台中地院一審依傷害致死等罪，判林男12年4月，案經上訴，台中高分院二審考量林男自首，已賠償王男家屬424萬元，改判林男6年10月。

判決書指出，林男的女兒在2017年11月間因服藥輕生身亡，他認為女兒是因遭王男等人下藥迷姦，還拍攝影片威脅，才被逼走上絕路，他在2019年6月間將此事告訴好友曾男，兩人商議要找王男招認，說出實情並交出影片，曾男再邀蔡男參與。

曾男循線找到王男，2019年7月間將他帶到南投縣埔里汽車旅館盤問，王男供出，莊男才是林女事件的主謀，並答應會找出影片，林男等要求他寫下道歉信、涉案名單，並下跪認錯後，才讓他回家。

2019年8月9日將王男帶到中市多處看管，最後帶至彰化縣花壇三合院監控；隔天晚間，曾男透過他人邀莊男到KTV唱歌，將莊男及胞弟挾持到中市某處貨櫃屋看管，8月16日再帶到三合院拘禁，事後林男等人期間多次讓王、莊對質，以束帶綑綁2人，或徒手、持熱熔膠條、棍棒等物毆打且電擊全身。

王男及莊男兩人全身傷痕累累，王男雙手腕綑綁痕、額、背、臀及腳等部位至少119處棍棒傷，胸部及大腿等部位至少7處電擊傷，手、腳、頭、胸腹部、陰囊等部位多處不規則形瘀傷與擦挫傷，引發橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物而死。莊男全身瘀挫傷、縱膈及皮下氣腫、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭及肝發炎等。

8月18日凌晨，蔡男等人發現王男全身冰冷僵硬，開車將人載往醫院急救，王男到院已無生命跡象，醫院急救後宣告死亡。蔡男等再將王男送醫前已報警表示將投案，林男在得知此事後，則自動到警局說明。

台中地院一審，依傷害致人於死、私行拘禁等罪判處林男徒刑12年4月、曾男10年8月、蔡男8年6月。案經上訴二審，台中高分院合議庭認為，3人符合自首條件，已共同賠償死者家屬424萬元等情狀，故撤銷原判，林男改判6年10月、曾男5年2月、蔡男4年2月。可再上訴。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980