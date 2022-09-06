歌手吳克群近日參加《披荊斬棘的哥哥2》，和張震嶽、潘瑋柏、ICE組隊並擔任隊長，打敗其他7組獲得冠軍，表現亮眼引起大量關注。吳克群曾經的採訪也被挖出，他談起藝人這個職業直言「我覺得藝人的職業其實真的沒有很辛苦」，結果有網友Tag歐陽娜娜，因為歐陽娜娜曾稱明星是「高危職業」，兩種言論形成強烈對比。

2020年吳克群接受陸媒專訪，當時被問到工作狀態有多忙碌辛苦，他坦言「我覺得藝人的職業其實真的沒有很辛苦，當你做過幕後的工作人員，你會覺得藝人真的不要再廢話了，沒有那麼辛苦。」並解釋藝人拍戲可能5分鐘演完了，但是工作人員可能要更多的時間準備道具與陳設，直言「工作人員要花大半年的時候，在後製盯著你的表情，幫你修眼袋，這是多麼辛苦的事情，這才是辛苦」

吳克群直言相較於藝人，工作人員更辛苦。(圖/微博)

吳克群還提到大陸演員黃軒，曾在大學站45分鐘拍戲，他稱讚黃軒很酷是好演員，不過接著補充，他發現其他工作人員更要站2小時，「所以藝人真的是很不辛苦的行業，路邊在挖馬路的工人更辛苦。」一席話聽得出來相當體恤工作人員。

吳克群一席話聽得出來相當體恤工作人員。(圖/微博)

吳克群這段訪問讓網友紛紛表示「這是說實話，工作人員真的累」、「終於有人說真話了，給吳克群點個大大的讚」，但有網友Tag歐陽娜娜，因為歐陽娜娜過去聲稱明星是種「高危職業」，不料引來群嘲，「那些說藝人辛苦的，說高危職業的都來看看」、「那些賣慘說自己辛苦的藝人，能不能都來聽聽吳克群這段話啊？」一段訪問意外掀起話題。