新北市2020年推動電纜地下化專案，找來里長、台電、跨局處單位合作，目前地下化纜線長度已達近1萬公里、完成度超過6成。（新北市經發局提供）

為了打造整潔安全的市容環境，新北市2020年推動電纜地下化專案，找來里長、台電、跨局處單位合作，經發局指出，依據台電7月份資料顯示，新北市纜線長度已超過1.4萬公里，等於繞台環島海岸線12圈，目前地下化纜線長度已達近1萬公里、完成度超過6成，將持續推動電纜下地工程，改善市容景觀。

經發局長何怡明說，電纜地下化工程需要經過規畫設計、道路開挖、埋設管路、設置變電箱、布纜、電線桿移除等繁複程序，若要促成電纜地下化成案，變電箱、引上管等設備至關重要，由於電力傳導，需要安裝引上管到住家外牆，難免引來民眾設置變電箱疑慮，但經過溝通後都已達成變電箱設置位置的共識，創造多贏。

經發局指出，三重中央市場的錦通街路段，因為早市和夜市營業關係，人口密集，路寬只有6米，並不適合安裝變電箱，經過2年多的溝通，市府透過工程技術調整，在市場地下室設置配電線空間，使得電纜得以下地，並同步實施現代化改造，美化市容。

另外，淡水水碓商圈周邊的中山北路一段，因為是主要道路，行車流量大，但道路電桿設置緊鄰馬路，造成交通安全疑慮，地方里長建議實施電桿下地作業，鄰近住戶卻不同意在牆面設置引上管，歷經5個多月會勘協調，決議將路燈改造為引上桿，解決設置問題，改善公共安全，該工程也將在9月底開工、12月完工。

經發局表示，市府將以影響交通路段為優先執行案件，並邀集相關單位定期召開專案會議，追蹤案件進度，老舊道路的既有雜亂纜線解決難度不比新開發工程輕鬆，市府將持續推展相關業務，目前列管的210案，預計2024年完成。