美股昨休市，台股今日持續震盪，盤初在權值大軍持續挺進，加上8月績優生及金傳助攻下，指數一度大漲128點、達14789.31點，觸及5日線，惟近期漲多撐盤的生醫族群今日就像吞了瀉藥，上市櫃類指分別重挫4.5%、1.9%，加上電子權值大軍只演了不到20分鐘好戲，便由宏達電(2498)、新唐(4919)、元晶(6443)、台光電(2383)、虹堡(5258)等帶頭下殺，大盤指數也由紅翻黑、探低至14623.22點，所幸12點過後金航牽手部份半導體個股積極向上，終場集中市場小漲16.10點，收14677.20點，總成交值續減至1820.64億元；櫃買市場跌2.92點，收190.81點，總成交值增至706.68億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股這兩日維持整理，值得注意的是OTC這週開始轉弱，短線中小型股也開始修正，多頭信心退散，使得大盤有明顯的賣壓。依目前的情況來看，權值股表現未穩、台幣又貶，再加上中秋長假在即，台股並不適合拉高。

簡伯儀說，生技股昨日尾盤開始拉回修正，使得OTC市場轉弱，需要留意2日整理後是否見底部，生技族群今日普遍壓回，到底是成功換手還是拉回修正，現在還看不出來，不過，若是3日內整理還無法終止，今日的長黑則是一個警訊。

盤面上，台積電(2330)收在489元，上漲0.62%；股王大立光(3008)雖遭美系外資重申賣出，今日收漲0.26%，為1930元；毅嘉(2402)8月營收亮眼，今日量價俱揚，收在漲停板16.75元；金融族群多頭表態，元大金(2885)收在20.85元，大漲2.7%、高雄銀(2836)收在13.8元，上漲1.47%、富邦金(2881)及國泰金(2882)等也都收紅；生技股普遍回檔休息，寶齡富錦(1760)及北極星藥業-KY(6550)皆收在跌停板，合一(4743)收在168.5元，下跌3.24%。

從籌碼來看，外資昨日在現貨市場小幅賣超，在期貨市場加碼期貨多單3千多口，整體淨多單口數回到7000多口。若是由技術面來看，今日終結連續三日下跌，日KD指標來到低檔，若是量能可以放大，有機會出現反彈。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，現階段雖然基本面無悲觀理由，然而籌碼面、技術面均較為弱勢，且電子業庫存水位上升狀況並未改變，在經濟展望下修影響下，可能不利股市本益比擴張，加上美股仍偏震盪，四大指數失守季線，本週台股震盪難免。