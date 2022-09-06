不畏新冠病毒再度造訪，日本7月家庭支出再度出現正向成長。但外界懷疑，日圓續貶至24年新低，當地通膨大增，日幣愈變愈薄下，以後的消費力是否還能像6月與7月一樣強勁。

專家學者認為，現在的物價上漲，不是被加薪所帶動，或許會成為未來半年期間，民間消費復甦的阻力。日本政府6日指出，當地7月家庭支出年增3.4%，不僅較6月3.5%少一點，更比市場預估4.2%要少許多。

至於與6月比較，7月家庭支出月減1.4%，較預估減少0.6%還要多。日本政府表示，會有月減情況發生，可能是因為當時疫情升溫，消費者信心降低，沒心情去花費。

日本在7月時單日確診人數攀升，同時，在7月24日這周，新染疫人數竟高居全球之冠。

不過，日本政府並沒有重新搬出嚴格的抗疫規定，相反地卻大幅放寬，希望能藉此挽救孱弱的經濟。

與前1年的7月相比，那時候日本民眾因為疫情發燒，被限制不能隨意外出，現在因為開放，7月日本休閒產業花費出現雙位數成長，例如飯店方面年增55%，交通費也增48%。

分析師認為，日本消費者現在面臨的最大風險就是物價上漲，因為全球大宗物資大漲以及日元疲弱推高進口商品成本。上周，日圓兌一美元匯價再次貶破140，重回1998年新低。

匯銀人士預估，未來6個月日圓若還是疲弱在140價位左右，無法明顯升值的話，日本家庭在食品、能源以及其它必需品的支出，將比前1年要多增1.3%。

專家學者也說，日圓續貶下，當地家庭因為通膨大漲，每天生活壓力愈來愈大之下，消費能力勢必受到牽連而減弱。預估2022年最後1季，日本核心通膨有機會上看3%。