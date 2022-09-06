金曲歌后楊乃文近來工作滿檔，睽違8年的〈繆斯Muse演唱會〉即將在10月22日登場，隨及第八張專輯也將在明年初發行，所有的工作同步進行，讓她幾乎沒有時間休息，但仍在百忙中接受本報邀請進棚拍攝TASAKI珠寶時尚專題，以女爵氣場詮釋Atelier系列高級珠寶與融入重金屬鉚釘元素的danger系列新品，充滿搖滾時尚。

楊乃文最近忙著籌備演唱會和新專輯，專輯新曲的調性輕快活潑，靈感源自她在疫情期間的領悟，佩戴TASAKI Atelier高級珠寶展現歌后風采。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）

楊乃文笑說，三年前她曾佩戴TASAKI珠寶出席活動，隔天報紙一出刊，她相中的一對耳環立刻就被買走，讓她頗為得意，「原來我也是帶貨女王啊！」

楊乃文〈繆斯Muse演唱會〉即將在10月22日登場，以女爵氣場詮釋TASAKI融入重金屬鉚釘元素的danger系列珍珠作品，充滿搖滾時尚。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Tod’s）

〈繆斯Muse演唱會〉演唱會結集了過往的經典作品，楊乃文一看到導演的選歌和歌曲排序，不免倒抽一口氣，「別以為慢歌就好唱啊！每首曲子都要花很多力氣詮釋，轉場的空檔還要調整心情，難度很高。」，至於演唱會的舞台裝扮，楊乃文透露將會延續她一貫的文青知性風格，「意思就是穿很多、包緊緊啦！」

除了演唱會，楊乃文也同步進行她的新專輯，目前已完成了八成，因近兩年的疫情讓人苦悶，新專輯的調性會輕鬆活潑許多，這是她在居家防疫期間的深刻領悟，尤其她感情空窗已有六年，一個人總得設法找點樂子，有時找單身女性朋友一起逛菜場買菜，或是下廚研發新菜譜與好友分享，倒也自得其樂。

楊乃文棚拍兩款TASAKI珠寶，一是TASAKI Atelier系列高級珠寶，Boey耳環和項鍊詮釋航標飄浮在海面水波上的意象，線條十分唯美，搭配最新款的Nacreous珍珠手鍊，靈感源自拳擊手纏繞在手上的護手綁帶，剛柔並濟、充滿了力與美。另一組則是TASAKI最受歡迎的danger系列珠寶，風格融入重金屬搖滾風的鉚釘元素，十分百搭且價格親民。

TASAKI Atelier系列Buoy耳環，53萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier系列Nacreous手環，42萬7000元。（TASAKI提供）

TASAKI danger plus珍珠耳環，9萬5200元。（TASAKI提供）