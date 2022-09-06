我國次世代疫苗最快9月底到貨，中央流行疫情指揮中心今天表示，第一階段接種符合資格對象高達283萬人，第二階段共有395萬人，總計共有678萬人可接種，其中包含已接種第四劑的對象，可望成為全球首批接種第五劑新冠疫苗的族群。

ACIP專家會議昨天通過次世代疫苗的接種建議，將65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者列為第一階段資格對象；第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等出國者則列為第二階段資格者。

不過首批次世代疫苗僅兩百萬劑，是否足夠應付接種人潮？指揮中心發言人莊人祥表示，第一階段符合資格對象約283萬人，第二階段預計有395萬人，加起來為678萬人，200萬劑應能應付第一階段接種。

至於近期接種第四劑疫苗的對象，是否符合次世代疫苗的接種資格？莊人祥說，上述統計對象都已將甫完成第四劑接種的民眾算入，只要符合ACIP建議的資格都可接種，但不建議外界再用第五劑稱呼，宜統稱「次世代疫苗接種」，雖然現在全世界都還未開打，不過美國、日本都有消息傳出會在近期接種。

莊人祥補充，關於9月底到貨的次世代疫苗數量，由於昨日為美國當地的國定假日，目前尚無法取得聯繫，因此具體到貨數量還有待進一步確認。