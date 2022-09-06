許多人有誤吞魚刺等經驗，但有耳鼻喉科醫師表示，竟有病患不慎吞入蝦頭，且蝦頭貫穿後後咽壁及舌根，因後咽壁兩側為頸動、靜脈，若太深會有大出血的風險。醫師提醒，誤吞異物若呼吸困難時，建議用力咳嗽以排除異物，若覺得喉部異物感、疼痛，千萬別嘗試「吞飯、喝醋」等民俗療法。

耳鼻喉科醫師張弘在臉書表示，他曾處理過多種異物穿喉，例如誤吞假牙、魚刺、骨頭等，但近來竟有一70歲女性稱她自己誤吞蝦頭，他當時聽到覺得不可置信，未料經過內視鏡檢查，真的是蝦頭各別貫穿後咽壁及舌根。

張弘表示，後咽壁兩側為頸動、靜脈，若異物貫穿太深，會有大出血的風險，後來在兩位醫師合作下，透過鼻咽喉內視鏡順利移除異物。

他並表示，X光檢查對於喉部異物的診斷率極低，第一線檢查工具為鼻咽喉內視鏡。研究統計，喉部異物，預後不好的危險因子有3項，包括異物大小超過3公分、異物卡太久、骨頭形式的異物。異物若卡到食道，應於24小時內移除以避免潰瘍、甚至穿孔而有生命危險。

張弘表示，民眾誤吞異物時，若覺得呼吸困難，應用力咳嗽以排除異物；若覺得喉部異物感、疼痛，此時勿嘗試吞飯、喝醋等民俗療法，以避免異物卡至食道或是傷口擴大、感染。他建議，此時應至配備鼻咽喉內視鏡的耳鼻喉科診所或醫院檢查、處理。