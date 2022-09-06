有「最美港姐」封號的52歲李嘉欣2008年和身家百億的許晉亨結婚，育有一子許建彤（Jayden），昨(5日)一家三口難得同框出席公開活動，在香港紅勘體育館慈善演唱會上登台，穿著淺藍色西裝外套的Jayden雖然才11歲，但台風穩健還身高抽高超過李嘉欣的肩膀，一副小大人模樣，過去傳聞許家有約400億港幣（1568億台幣）的家產，但轉由家族信託基金，直到Jayden成年才有權利全數繼承。

李嘉欣從小對Jayden的這位百億家產的繼承人就相當用心，有別於一般名人爭相將小孩送到學風開放的國際學校，李嘉欣堅持送兒子讀傳統的「拔萃男書院附屬小學」（簡稱男拔附小），一方面讓Jayden成為爺爺許世勳的學弟，一方面是希望兒子能在嚴謹環境成長，避免他從小養成驕縱個性，可說是用心良苦。

許建彤一年多前開了自己的Youtube頻道。（圖／翻攝自 Youtube）

傳聞許世勳2018年過世後，留下了400億港幣的遺產，但許世勳生前就計畫好將家產轉為家族信託基金及保單，李嘉欣夫妻每月可從中領取200萬港幣（約784萬台幣）的零用錢，當時有報導指出許世勳對孫子寄予厚望，安排好Jayden成年後，一家三口才能一次從信託基金提領所有遺產，繼續將家族事業發揚光大，但未獲當事人證實。

而李嘉欣先前常分享跟兒子的合影，近年兒子到了青春期，李嘉欣才減少曬出Jayden近照，從昨晚的活動照中，可見戴著眼鏡模樣斯文的Jayden，年紀越大長相越神複製父親許晉亨的模樣，此外，Jayden雖然貴為富三代，喜好仍跟一般青少年相同，一年多前他開設了自己的Youtube頻道，分享玩遊戲的心得，因更新頻率不高，目前只有1000多人追蹤，最新一則停留在歌曲〈Don't Judge Me〉，引來許多網友留言讚嘆Jayden的才華。