拍照打卡紀念品限量免費換，由環境保護局製作專屬紀念品，「媽祖環保餐具」供參與遶境民眾兌換。（吳佩蓉攝）

首次海巡署巡防艦登船參觀活動；今年4月剛交船的4千噸級「新竹艦」，於15日下午2時至5時，停靠在蘇澳港第13號碼頭，開放民眾登船參觀。（宜蘭縣政府民政處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

加碼演出宜蘭縣首創無人機高空煙火秀，將於9月18日晚上8時的南方澳第三漁港展演。（吳佩蓉攝）

2022蘭陽媽祖文化節今（6）日在宜蘭縣政府舉辦記者會，以廟埕文化重溫早年戲棚下看戲場景，有「廟埕文化精彩重現」、「拍照打卡送好禮」和首次海巡署最大噸級「新竹艦」限時開放參觀等活動；縣長林姿妙表示，感謝海巡署帶領所有國軍弟兄的護航，讓我們媽祖文化節一起努力拼出宜蘭好生活。

邁入第3年的蘭陽媽祖文化節於9月16日至18日登場，這次主推3個好康，其中最好康為首次海巡署巡防艦登船參觀活動；今年4月剛交船的4千噸級「新竹艦」，於15日下午2時至5時，停靠在蘇澳港第13號碼頭，開放民眾登船參觀，此次為縣府首次與海洋委員會海巡署攜手護航遶境活動。

海巡署艦隊分署表示，「新竹艦」是目前最新銳、最大噸級的巡防艦，可耐10級風浪，續航力可達1萬浬；武裝有鎮海火箭彈等自動化武器系統，艙內有建置醫療手術室及負壓隔離病房，設備齊全；平時負責海域執法、護漁及救難，藉由此次守護媽祖的任務，讓國人了解海洋主權的重要，意義非凡。

另，縣府與主祀宮廟南方澳南天宮，加碼演出宜蘭縣首創無人機高空煙火秀，將於9月18日晚上8時的南方澳第三漁港展演，透過地面炫彩雷射結合海面璀璨高空煙火與300台無人機共同演出8組專屬圖案，時間長達30分鐘，呈現「媽祖、千里眼與順風耳、宜蘭地景」等，帶來華麗視覺聲光饗宴。

還有拍照打卡紀念品限量免費換，由環境保護局製作專屬紀念品，「媽祖環保餐具」供參與遶境民眾兌換；及9月16日、17日兩晚駐駕「礁溪澤蘭宮」、「羅東聖安宮」期間，安排廟埕市集及廟埕文化表演，有大神尪神將、幼幼尪「迓媽祖」、川劇變臉、扯鈴、火舞等民俗技藝表演，要讓大家重溫兒時記憶。

林姿妙表示，宗教可以讓人向善、在疫情期間尋求心靈上的安慰，祈求平安健康 為主要目的，藉由媽祖文化活動，帶動觀光、經濟、士農工商的發展，感謝海巡署帶領所有國軍弟兄跟著媽祖繞境，護航我們的健康，大家共同努力，拼出宜蘭好生活、好文化。